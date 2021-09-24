МВД заявило об игнорировании Великобританией запросов России на правовую помощь

МВД России заявило, что Великобритания игнорирует большинство запросов России на правовую помощь. Об этом рассказали в пресс-центре ведомства, передает РИА Новости.

Так, за 2020 и 2021 годы Москва направила Лондону 29 запросов на правовую помощь, однако оказана она была только по трем из них. «Данный факт свидетельствует о развитии тенденции, выражающейся в игнорировании компетентными органами указанного государства обязательств по исполнению запросов российской стороны», — констатировали в МВД. Там отметили, что такая ситуация не позволяет установить значимые обстоятельства преступлений и является препятствием для принятия решений по уголовным делам.

При этом за указанный период были выданы 44 лица, которые разыскиваются по уголовным делам в производстве МВД. В одном запросе Генпрокуратуры Великобритания отказала.

Ранее посольство России указало на «мегафонное правосудие» Британии в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В дипмиссии подчеркнули, что выдача россиян другим государствам невозможна в соответствии с Конституцией РФ, и этот принцип должен быть соблюден.