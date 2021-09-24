Задержание информатора WADA с наркотиками описали фразой «дорожка закончилась»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на задержание четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Александра Хютте. В тот момент он был на Планерной улице в Санкт-Петербурге с наркотиками. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Свищев заявил, что крайне отрицательно относится к употреблению, распространению и производству наркотиков, поэтому выступает за то, чтобы Хютте получил самое жесткое наказание. «Какая история карьеры у человека! Можно фильмы снимать с плохим началом и концом. Начал с допинга, потом наркотики. Дорожка закончилась», — такой фразой он описал ситуацию с задержанием спортсмена.

О задержании Хютте стало известно 23 сентября. Бывшего спортсмена доставили в отдел, где в ходе досмотра нашли в правой кроссовке пакетик с веществом белого цвета. Задержанный рассказал, что в пакетике находится наркотик, который он приобрел у знакомого. Уже возбуждено уголовное дело.

В апреле 2017 года было объявлено о четырехлетней дисквалификации Хютте за нарушение антидопинговых правил. Тогда же он стал информатором WADA, обвиняя соотечественников в применении допинга и выступая с показаниями против своего тренера. Целью Хютте было сокращение срока собственной дисквалификации.

Хютте — чемпион и вице-чемпион Европы в командном первенстве. Он также четыре раза побеждал на чемпионатах России в беге на короткие дистанции.