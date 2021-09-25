Гусев рассказал о возможной дисквалификации Дзюбы

Спортивный комментатор Виктор Гусев считает, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу могут дисквалифицировать за то, что он отказывается играть за российскую сборную по футболу. По его словам, форвард может понести наказание за то, что нарушает «Регламент Российского футбольного союза (РФС) по статусу и переходам (трансферам) футболистов». Об этом комментатор рассказал в своем Instagram.

Гусев сослался на несколько пунктов в документе, которые показывают, что спортсмен нарушил правила. По одному из таких правил, любой футболист обязуется давать положительный ответ на вызов РФС в сборную. Кроме того, в периоды направления в сборные команды футболисты, вызванные в сборные команды, не имеют права выступать за свои клубы или школы без согласия организации.

«В случае, если футболист не подчиняется вызову в сборную команду России по любой причине, срок данного ограничения продлевается на пять календарных дней», — говорится в документе. Также он обратил внимание на пункт, в котором говорится, что отказавшийся явиться на вызов в сборную по причине травмы или болезни спортсмен обязуется пройти медицинское освидетельствование врачом по требованию РФС.

Ранее 33-летний форвард ответил на вопрос о том, вернется ли он к выступлениям за национальную команду. По его словам, он пока не знает, была ли поставлена точка в его истории со сборной, и заявил, что пока занимается тем, что набирает форму.