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Афганский муфтий рассказал о пытках духовенства боевиками «Талибана»

Афганский муфтий: духовенство регулярно подвергается насилию и пыткам со стороны талибов
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Фото: Gibran Peshimam / Reuters

Афганское духовенство регулярно подвергается насилию и пыткам со стороны «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России), из-за преследования многие имамы вынуждены скрываться. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал муфтий Абдул Кадер (имя изменено из соображений безопасности).

По словам муфтия, боевики задержали даже главу всех имамов Афганистана, правда, спустя какое-то время отпустили его под залог. «Главная претензия талибов к духовенству — мы не поддерживали и не помогали им все то время, что они боролись против прежнего правительства. Теперь многие имамы в бегах», — пояснил Кадер. Он рассказал, что и сам скрывается: живет у друзей и родных в одной провинции, а его семья — в другой.

Муфтий также выразил опасения за судьбу ислама в Афганистане: с приходом талибов в стране могут активизироваться и начать воевать с друг другом террористические группировки вроде «Аль-Каиды», «Лашкар-И-Тайба» и «Исламского государства» (все запрещены в России). «Ислам перестанет быть религией и станет лишь игрушкой в руках террористов, предлогом для убийств и войны», — сказал он.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана». 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

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