Стал известен преемник погибшего главы пермского СК Сарапульцева

Преемником погибшего главы пермского управления Следственного комитета (СК) России полковника Сергея Сарапульцева стал его заместитель. Об этом сообщает URA.RU.

Исполняющим обязанности руководителя краевого СУ СК назначили Дмитрия Анащенко.

В субботу, 25 сентября, в Перми прощаются с Сарапульцевым. Траурная церемония прошла с 12:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 12:00 мск), в 15:00 состоится отпевание в храме на Северном кладбище, а после этого пройдут похороны, об этом пишет «Комсомольская правда».

23 сентября стало известно, что полковник покончил с собой в своем коттедже после совещания, где обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет. Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения. Председатель СК Александр Бастрыкин обещал снять полковника с должности и провести в отношении него проверку по признакам халатности с последующим возбуждением дела.

Сергей Сарапульцев родился в 1967 году. Окончил Пермский госуниверситет, где недавно стрелок Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Сарапульцев служил в налоговой службе до 2002 года, а затем перешел в следственные органы прокуратуры. Главой пермского управления СК назначен в июле 2018 года.