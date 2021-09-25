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Названа причина ухода Семина из «Ростова»

Помощник Юрия Семина рассказал, что тренер покинул «Ростов» из-за поражения в Кубке России
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Фото: Reuters

Ассистент Юрия Семина Юрий Батуренко назвал причины ухода тренера из «Ростова». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Батуренко подчеркнул, что инициатива об уходе не исходила от самого Семина. Решение, как отмечает помощник специалиста, было взаимным. «Основной причиной стало поражение в Кубке России. Все же это была команда второй лиги, мы обязаны были выигрывать», — рассказал Батуренко. Ассистент также заявил, что покинет «Ростов» вместе с Семиным.

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Об уходе Семина с поста главного тренера «Ростова» стало известно ранее 25 сентября. Он не проработал в клубе и двух месяцев. Он сменил Валерия Карпина, который сосредоточился на работе со сборной России.

22 сентября «Ростов» уступил «Чайке», представляющей Профессиональную футбольную лигу. Игра прошла в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Коллектив ПФЛ помимо «Ростова» уже успел переиграть «Торпедо».

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает 14-е место в чемпионате.


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