Семин отказался завершать карьеру

Тренер Юрий Семин заявил, что не собирается завершать карьеру после ухода из «Ростова»

Футбольный тренер Юрий Семин порассуждал о продолжении тренерской карьеры. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Семин заявил, что отказывается завершать карьеру после ухода из «Ростова». «Так и передайте болельщикам», — отметил он.

74-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова» по собственному желанию ранее 25 сентября. Отмечается, что руководство приняло отставку тренера. Семин поблагодарил клуб за дружную работу.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» располагается на 15-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. Клуб набрал шесть очков.

Семин не работал тренером с мая 2020-го. Руководя московским «Локомотивом» в разные годы, он трижды приводил «железнодорожников» к золоту чемпионата России.