Футбольный тренер Юрий Семин ушел из «Ростова». Об этом сообщается на сайте клуба.

74-летний специалист покинул пост главного тренера по собственному желанию. Отмечается, что руководство приняло отставку тренера. Семин поблагодарил клуб за дружную работу. «Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать», — отметил он.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) Ростов располагается на 15-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. Клуб набрал шесть очков.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Соглашение было рассчитано на два года. Таким образом, Семин сменил на данном посту своего соотечественника Валерия Карпина.

Семин не работал тренером с мая 2020-го. Руководя московским «Локомотивом» в разные годы, он трижды приводил «железнодорожников» к золоту чемпионата России.