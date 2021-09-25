В Госдуме оценили предложение Путина о новом ЧМ

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев оценил предложение президента России Владимира Путина рассмотреть возможность проведения еще одного чемпионата мира по футболу в стране. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Свищев признался, что одобряет подобные инициативы, так как положительно относится к проведению международных турниров. При этом парламентарий напомнил, что до 2022-го предложения России «никто и слушать не будет» из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Ранее на встрече с представителями думских партий Путин озвучил мысль о возможном проведении еще одного ЧМ в стране. Россия стала хозяйкой чемпионата мира-2018, победу в котором праздновала сборная Франции. Отечественная национальная команда на турнире пробилась в четвертьфинал.

Международная федерация футбола (ФИФА) признала ЧМ-2018 лучшим за всю историю проведения турнира.