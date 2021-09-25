Еще в одном российском регионе школьников перевели на дистанционку

В крупных населенных пунктах Саратовской области всех школьников перевели на дистанционку

В Саратовской области перевели на дистанционку учащихся школ во всех крупных населенных пунктах. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Переход на дистанционное обучение предлагается точечно — только в крупных городах и районных центрах. Остальные учреждения всех муниципальных районов продолжают работать в традиционном очном режиме», — говорится в публикации.

В учреждениях, которые продолжат работу, усилят контроль за соблюдением профилактических мероприятий.

Так, на дистанционное обучение переведут школьников из Саратова Энгельса, Вольска, Маркса, Хвалынска, Ртищево, Пугачева, Аркадака, Красного Кута, Калининска, Петровска, Татищево, Самойловки, Базарного Карабулака, Мокроуса, Лысых Гор, Балтая, Дергачей и Светлого.

Власти приняли такое решение для снижения риска заражения респираторными инфекциями и с целью сохранения здоровья детей и педагогов.

Ранее сообщалось, что в Якутске и его пригородах все школы с 25 сентября по 8 октября перейдут на удаленку из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что за неделю в городе зарегистрировали 8171 случай заболевания ОРВИ и гриппом, эпидемический порог превышен в 2,6 раза. Это выше показателя предыдущей недели в 12,8 раза.