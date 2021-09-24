Все школы в российском городе перейдут на удаленку

Все школы в Саратове с 27 сентября по 11 октября перейдут на дистанционное обучение

В Саратове все школы и учреждения дополнительного образования с 27 сентября перейдут на дистанционное обучение из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэрии города.

«В соответствии с предложением заместителя главного государственного санитарного врача по Саратовской области в связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ среди детей и высокой заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией школы Саратова и учреждения дополнительного образования с 27 сентября по 11 октября переходят на дистанционное обучение», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл прогноз по заболеваемости COVID-19 осенью. По его словам, специалисты надеются, что осенняя заболеваемость COVID-19 в этом году будет не такой высокой, как в прошлом. Многое зависит от самих людей и от того, как они прививаются, добавил он.