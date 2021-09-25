Еще в одном российском городе все школы перейдут на удаленку

В Якутске все школы с 25 сентября по 8 октября перейдут на дистанционное обучение

В Якутске и его пригородах все школы с 25 сентября по 8 октября перейдут на удаленку из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Об этом сообщил глава управления образования российского города Алексей Семенов, передает РИА Новости.

Как рассказал Семенов, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю в Якутске зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ и гриппом, эпидемический порог превышен в 2,6 раза. Это выше показателя предыдущей недели в 12,8 раза.

В этой связи главный государственный санитарный врач республики предложил перевести на дистанционное обучение городские школы и организации дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в Саратове все школы и учреждения дополнительного образования с 27 сентября перейдут на дистанционное обучение из-за угрозы распространения COVID-19. Также с 22 сентября на дистанционное обучение перевели школьников из Оренбурга, кроме учащихся младших классов и выпускников.