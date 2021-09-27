Фетисов оценил выбор нового главы Международной федерации хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил недоумение избранием Люка Тардифа на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По оценке спортсмена, победа этого кандидата оказалась неожиданной. «Мы рассчитывали точно на другого президента. И были уверены, что так и будет. Но опять что-то недоработали, мне кажется», — заявил Фетисов.

25 сентября на избрание Тардифа отреагировал президент России Владимир Путин. Он позвонил французу и поздравил его с победой на выборах.

Тардиф был избран новым президентом IIHFранее в тот же день на конгрессе федерации в Санкт-Петербурге. Он набрал 67 голосов (63,21 процента). Немец Франц Райндль с 39 голосами (37 процентов) занял второе место.