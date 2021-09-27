Алину Кабаеву в «олимпийском» споре поддержала Ирина Слуцкая

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая прокомментировала спор Ляйсан Утяшевой и Алины Кабаевой относительно итогов выступлений российских гимнасток на Олимпиаде в Токио. Пост доступен в Instagram Слуцкой.

Слуцкая раскритиковала Утяшеву за пост в Instagram, посвященный поражению Дины Авериной в индивидуальном многоборье. По мнению бывшей фигуристки, Утяшева была не права, когда не выступила в защиту россиянок.

При этом Слуцкая добавила, что по сравнению с Кабаевой, Утяшева не может считаться суперзвездой в своем виде спорта. По мнению фигуристки, мировое чемпионство в командном зачете — заслуга не самой Ляйсан, а ее тренера Ирины Винер. Что касается звания заслуженного мастера спорта, то, по словам Слуцкой, его Утяшевой вообще «подарили на день рождения».

Двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира считает, что Утяшевой нужно было найти в себе силы, чтобы встать на защиту истинных олимпийских ценностей. «А не вилять хвостом и не пытаться быть приятным человеком для всех во всех отношениях. Это и есть проявления силы. Как в спорте», — уверена Ирина Слуцкая.

Таким образом, Слуцкая поддержала в споре Кабаеву. Последняя отметила, что Утяшева не имела права высказываться о неудаче отечественных гимнасток. «Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх», — сказала Кабаева.

В своем посте Утяшева поддержала российских гимнасток, но при этом похвалила их соперницу — израильтянку Линой Ашрам, которая завоевала золотую медаль. Экс-гимнастка отметила, что представительница Израиля «проявила феноменальное умение собраться в самый ответственный момент».

7 августа Аверина проиграла Ашрам в борьбе за золото в индивидуальном многоборье. Российские эксперты и спортивные чиновники раскритиковали судейство на Олимпиаде.

Алина Кабаева — олимпийская чемпионка Афин и девятикратная чемпионка мира.