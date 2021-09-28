Китайские власти разрешили двум гражданам США уехать после трехлетнего запрета

Власти Китая разрешили двум гражданам США вернуться домой после трехлетнего запрета покидать КНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Виктору Лю и его сестре Синтии с 2018 года было запрещено покидать территорию республики. Китайская сторона не предъявила никаких обвинений американцам, и они могли свободно передвигаться в пределах страны. Министерство иностранных дел КНР оправдывало ограничения якобы наличием документов, подтверждающих, что брат и сестра являются гражданами Китая, а также подозреваются в совершении экономических преступлений.

Правительство удерживало американских граждан, чтобы вернуть в КНР их отца Чанмина Лю. Он занимал пост руководителя китайского Банка коммуникаций и бежал из страны в 2007-2008 годах после того, как ему предъявили обвинения в мошенничестве на сумму 1,4 миллиарда долларов. Его место нахождения до сих пор неизвестно.

Как сообщает газета, молодые люди родом из штата Массачусетс уже вернулись в США. Американские официальные лица подчеркнули, что возвращение брата и сестры Лю на родину никак не связано с разрешением дела финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

23 сентября суд в Канаде освободил Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Прокурор постановил, что финансист имеет право покинуть страну после освобождения из-под стражи и отзыва запроса на экстрадицию в США благодаря заключенной ею сделке с американскими властями. Она уже вылетела из Ванкувера в Шеньжень.