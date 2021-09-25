Освобожденная от экстрадиции в США финдиректор Huawei вылетела на родину

Освобожденная из-под стражи финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела в Китай из канадского Ванкувера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным журналиста канадской телерадиовещательной компании CTV National News Маккензи Грея, Ваньчжоу отправилась на родину на борту самолета Air China. Предположительно, приземлится она в Шеньжене, где расположен головной офис Huawei.

23 сентября суд в Канаде освободил Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Прокурор постановил, что финансист имеет право покинуть страну после освобождения из-под стражи и отзыва запроса на экстрадицию в США благодаря заключенной ею сделке с американскими властями.

Рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei длится два с половиной года. 1 декабря 2018 года ее задержали в аэропорту Ванкувера во время пересадки на другой рейс по запросу американского суда. Топ-менеджера обвинили в продаже Ирану оборудования Huawei через гонконгскую компанию Skycom, в обход торгово-промышленных санкций США. 12 декабря Мэн Ваньчжоу выпустили под залог в размере 10 миллионов долларов. В 2019 году ей были предъявлены обвинения в промышленном шпионаже и хищении коммерческой тайны.

