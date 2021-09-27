США прокомментировали отношения с КНР после ситуации с финдиректором Huawei

США не намерены изменять отношение к Китаю после освобождения Пекином из тюрьмы двух граждан Канады в обмен на решение канадского суда освободить из-под стражи финансового директора компании Huawei. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга с журналистами.

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Она отвергла слухи о том, что это дело даст какой-либо толчок к изменению политики США в отношении Китая. «Речь идет о правовом вопросе, и наши подходы к политике в отношении Китая, наше стремление привлекать КНР к ответственности за применяемые ею несправедливые, принудительные меры по всему миру... не изменились», — заявила Псаки.

В минувшую субботу, 25 сентября, канадцы Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг вышли на свободу из китайской тюрьмы, где находились с 2018 года по обвинению в шпионаже. Решение китайского суда было вынесено одновременно с освобождением в Канаде гражданки КНР, дочери главы компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Обвинения были сняты с Мэн после того, как она заключила сделку с американской прокуратурой. Она признала сокрытие фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на отзыв запроса на ее экстрадицию. Вечером того же дня она вылетела на родину.