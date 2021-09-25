Задержанные в ответ на арест финдиректора Huawei канадцы отправились на родину

Граждане Канады Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, задержанные в 2018 году в Китае, вылетели на родину. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Фрагмент пресс-конференции публикует канадская телерадиовещательная компания CTV.

По словам премьер-министра, самолет с канадцами на борту покинул воздушное пространство Китая в пятницу, 24 сентября, в 20:45 по канадскому времени (3:45 мск).

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«Мы знаем, что канадцы счастливы, что двое наших сограждан, о которых мы так часто думали в последнюю тысячу дней, сейчас на пути домой», — сказал Трюдо. Глава правительства добавил, что они прилетят в североамериканскую страну в субботу, 25 сентября. Их сопровождает посол Канады в КНР Доминик Бартон.

Майкла Коврига и Майкла Спэйвора задержали в Китае в 2018 году по обвинению в шпионаже вскоре после ареста в аэропорту Ванкувера финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. СМИ предположили, что так Пекин ответил на действия Оттавы. В августе 2021 года Спэйвора приговорили к 11 годам лишения свободы, конфискации имущества и депортации. Сообщений о приговоре Ковригу не поступало.

23 сентября суд в Канаде освободил Мэн Ваньчжоу из-под домашнего ареста. Прокурор постановил, что финансист имеет право покинуть страну после освобождения из-под стражи и отзыва запроса на экстрадицию в США благодаря заключенной ею сделке с американскими властями. Она уже вылетела из Ванкувера в Шеньжень.