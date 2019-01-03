Американцев предостерегли от поездок в Китай

Госдепартамент США предупредил американских граждан о рискованности визитов в Китай, так как существует угроза, что власти этой страны помешают им вернуться на родину. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в четверг, 3 января, на его официальном сайте.

Как отмечается в сообщении, руководство Китая использует свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть территорию КНР. В частности, речь идет о так называемых «запретах на выезд», при помощи которых американцам могут не выпускать из страны годами.

При этом, отметили в Госдепе, граждане США могут содержаться под стражей без доступа к американским консульским службам или информации об их предполагаемом преступлении. Также их могут подвергать длительным допросам по причинам, связанным с «государственной безопасностью».

В середине декабря китайские власти задержали двух канадцев после ареста гендиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере по запросу США. Ими оказались Майкл Спэйвор, который занимался организацией туристических поездок в Северную Корею, и Майкл Коврига, бывший вице-консул посольства Канады в Пекине. В Госдепе выразили обеспокоенность по этому поводу.

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