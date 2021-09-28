Новый элемент в художественной гимнастике назвали в честь 16-летней россиянки

Международная федерация гимнастики (FIG) зарегистрировала новый элемент. Об этом сообщается в аккаунте сборной России по художественной гимнастике в Instagram.

Пируэту с согнутой ногой присвоено имя 16-летней российской спортсменки Лалы Крамаренко. Выполнение элемента на базовые 180 градусов будет оцениваться в 0,5 балла. Максимальная ценность пируэта составит 0,80 балла. Для этого его нужно исполнить на 360 градусов из положения на полу.

В сборной России поблагодарили FIG за внимание к художественной гимнастике в стране. Там также отметили, что регистрация официально завершена.

В декабре этого года Крамаренко исполнится 17 лет. Спортсменка является чемпионкой Европы в командных соревнованиях, а также победительницей Кубка мира в упражнении с лентой. На ее счету также три золота юниорского первенства мира. Россиянке присвоено звание заслуженный мастер спорта.