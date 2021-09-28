Стало известно о скорых перестановках в правительстве Украины

Верховная Рада в скором времени начнет обсуждать кадровые перестановки в правительстве Украины, несколько министров могут быть отправлены в отставку. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, депутаты планировали заняться этим вопросом еще в начале сентября, однако «чуть-чуть задержались». Свои предложения на этот счет они представят в первой декаде октября после неофициального съезда фракции в городе Трускавец. «Уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это (личности будущих министров — прим. «Ленты.ру») в секрете уже не будет никакого смысла», — сказал глава фракции.

О планах президента Владимира Зеленского и его окружения провести неформальную встречу для «Слуги народа» стало известно 21 сентября. Глава государства желает обсудить с соратниками несколько ключевых вопросов работы парламента, в том числе, по неофициальным данным, отставку спикера Дмитрия Разумкова и судебную реформу.

Позже Арахамия заявил, что планирует на съезде наградить своих коллег «партийными Оскарами» за прилежную работу в Раде. Политик также пообещал взять на себя функции ди-джея во время праздничной части встречи, чтобы развлечь депутатов. «Анонсирован уже сет DJ Braun в конце», — сказал парламентарий.