Россиянам упростят сделки с недвижимостью

В октябре в России вступят в силу новые правила, которые упростят гражданам страны процедуру регистрации прав на объекты недвижимости. О грядущих изменениях в законодательстве напомнили в специальном материале на сайте Госдумы во вторник, 28 сентября.

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С 28 октября подавать заявление о госрегистрации прав на недвижимость, дополнительные документы в Росреестр разрешат через нотариуса. Исключения составят лишь те случаи, когда заявителем выступает кадастровый инженер.

Регистрации второго и последующих договоров долевого участия (ДДУ) после оформления сделки с первым участком строительства займет пять рабочих дней при подаче заявления в бумажном виде, три рабочих дня, если документы в электронной форме, семь рабочих дней — через МФЦ.

Ранее россиянам пояснили, при каких случаях сделку по продаже загородного дома без земли можно считать законной. По мнению юристов, такой сценарий допустим, если здание и участок в собственности, так как в стране применим принцип «единства судьбы земельного участка и расположенного на нем жилого дома».