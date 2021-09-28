Среди претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы оказались две россиянки

Россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова оказались среди претенденток на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте организации.

До 3 октября будет проходить голосование в соцсетях ассоциации. Его результаты могут принести кандидатам преимущество в размере 25 процентов. Итоги будут объявлены 16 октября на церемонии в Лозанне.

На награду также претендуют британка Кили Ходжкинсон (бег на 800 метров), нидерландки Сифан Хассан (бег на 5 и 10 тысяч метров) и Фемке Бол (бег на 400 метров с барьерами), итальянка Антонелла Пальмизано (спортивная ходьба), португалка Патрисия Мамона (тройной прыжок) и полька Мария Андрейчик (метание копья).

Прыгунья в высоту Ласицкене на Олимпиаде в Токио завоевала золотую медаль. Прыгунья с шестом Сидорова на Играх в Японии выиграла серебро. Обе спортсменки в нынешнем сезоне также стали победительницами Бриллиантовой лиги.