Украинка Магучих описала свою реакцию на критику фото с Ласицкене

Легкоатлетка Ярослава Магучих о критике ее фото с Марией Ласицкене: это было тяжело

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала об эмоциях, которые она испытала после критики соотечественниками фотографий с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменку цитирует издание «Информатор».

«Это было тяжело», — описала спортсменка свою реакцию. Она добавила, что тренер настраивала ее и говорила о необходимости абстрагироваться от произошедшего.

Магучих поблагодарила родителей и болельщиков за поддержку. Она заметила, что украинские спортсмены получили инструкции, как себя вести на соревнованиях.

Последний раз Магучих и Ласицкене фотографировались после финала Бриллиантовой лиги 9 сентября. Также на фото присутствовали украинка Ирина Геращенко, полька Камила Лицвинко и австралийки Элинор Паттерсон и Никола Макдермотт. Магучих пояснила, что снимок был сделан по просьбе Лицвинко, которая объявила о завершении карьеры. Украинка добавила, что на фото стоит в обнимку не с российской спортсменкой, а с Макдермотт.

Впервые Магучих подверглась критике соотечественников после того, как появилась на совместном снимке с Ласицкене после выступления на Олимпийских играх в Токио. Россиянка завоевала золотую медаль, а украинка взяла бронзу. Спортсменки стояли на фотографии в обнимку. Министерство обороны Украины пригласило Магучих на беседу.