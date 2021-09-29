Затравленная из-за формы носа школьница потратила сотни тысяч рублей на пластику

Затравленная из-за внешности жительница Далласа, штат Техас, потратила сотни тысяч рублей на ринопластику, чтобы избавиться от комплексов. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

18-летняя Кэти Крукс рассказала, что впервые сломала нос в возрасте девяти лет, когда сделала сальто на батуте, а в 13 лет над ее внешностью начали издеваться сверстники в школе. Позже девушка неоднократно повреждала свой нос: от удара двери машины, однажды на нее неудачно запрыгнула собака и, наконец, на ее лицо выпала банка из холодильника.

По словам героини материала, одноклассники называли ее Буратино, сравнивали с туканом, а также указывали на то, что девочке нужно исправить форму носа. Отмечается, что из-за регулярной травли Крукс возненавидела свое отражение в зеркале и старалась скрывать недостаток с помощью макияжа.

Известно, что по достижении совершеннолетия американка прибегла к двум ринопластикам, общая стоимость которых составила 10 тысяч долларов. Она призналась, что это были лучшие дни в ее жизни, поскольку перемены во внешности сделали ее счастливым и уверенным в себе человеком. «Ко мне подошел учитель в коридоре и сказал, что я никогда так раньше не светилась. Ринопластика изменила меня не только снаружи, но и повлияла на мое внутреннее состояние», — добавила девушка.

Кроме того, спустя некоторое время после операции мальчик, который в детстве называл героиню материала туканом, признался ей в симпатии. Однако Крукс отвергла его, потому что в детстве он сильно обидел ее оскорблениями.

«Издевательства сделали меня сильным человеком и научили любить себя. Я бы снова прошла через все эти невзгоды, потому что они стоили того ощущения счастья, которое я сейчас испытываю», — заключила американка.

В апреле затравленная из-за внешности девушка увлеклась пластикой ради идеальной фигуры. 26-летняя жительница Швейцарии Селин Чентино захотела изменить свою внешность еще в подростковом возрасте. Она вложила 38 тысяч фунтов стерлингов (почти четыре миллиона рублей) в пластику носа, увеличение груди и губ, коррекцию челюстей, щек и линии подбородка.