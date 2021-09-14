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Затравленная из-за формы носа школьница потратила 800 тысяч рублей на пластику

18-летняя визажистка Александрия Сесил сделала ринопластику и избавилась от комплексов
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Фото: @alexandriacecil

Затравленная из-за внешности жительница Уолтем Кросса, Хартфордшир, потратила около 800 тысяч рублей на ринопластику, чтобы избавиться от комплексов. Историю британки публикует Daily Mail.

18-летняя визажистка Александрия Сесил (Alexandria Cecil) рассказала, что впервые задумалась о пластической операции в 13 лет. По словам героини материала, сверстники часто говорили ей о том, что она могла бы выглядеть лучше с другой формой носа. Подобные замечания лишили школьницу уверенности в себе: она призналась, что из-за непривлекательной внешности стеснялась выходить из дома.

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«Помню, был мальчик, который сказал: "Ты мне нравишься, и я бы стал твоим парнем, но мне не хочется, чтобы друзья смеялись над моей девушкой". Это меня очень задело. Надо мной часто подшучивали, а некоторые интересовались, не сломан ли мой нос. Я не могла смотреть на себя в зеркало», — призналась Сесил.

Когда девушке исполнилось 18 лет, она потратила 7800 фунтов стерлингов на ринопластику (786 тысяч рублей). По словам визажистки, это событие изменило ее жизнь.

«Операция оказала на меня огромное влияние. Даже коллеги по работе отметили, что я сияю и веду себя иначе. Сейчас чувствую себя на 100 процентов увереннее. Это изменило мою жизнь, и теперь я не боюсь выходить на улицу и знакомиться с новыми людьми», — заключила подросток.

В апреле затравленная из-за внешности девушка увлеклась пластикой ради идеальной фигуры. 26-летняя жительница Швейцарии Селин Чентино (Celine Centino) захотела изменить свою внешность еще в подростковом возрасте. Она вложила 38 тысяч фунтов стерлингов (почти четыре миллиона рублей) в пластику носа, увеличение груди и губ, коррекцию челюстей, щек и линии подбородка.

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