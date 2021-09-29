Турция осознала неудачность своей политики в Сирии

В Анкаре растет осознание неудачности существующей политики в отношении Сирии. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

Политолог подчеркнул, что политика Анкары изначально была ошибочной, но сейчас она становится все более опасной. По его словам, турецкое военное присутствие привело лишь к разгулу террористических группировок на севере Сирии.

«Но это не то, что мы хотели, это не то, к чему мы должны стремиться. Вместо этого нужно изменить наш подход: мы должны выступать за Сирию, власти которой имеют полный контроль над всей территорией страны», — подчеркнул Унал. Взамен же Турция может потребовать от Дамаска признать независимость Турецкой Республики Северного Кипра.

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Кроме того, Анкаре необходимо нормализовать отношения с Дамаском для того, вернуть всех сирийских беженцев, осевших в Турции, назад на родину и разрешить проблему курдских формирований в Сирии, считает эксперт.

Он напомнил, что недавно Эрдоган выразил надежду на то, что США выведет войска из Сирии по примеру Афганистана. «Как можно добиться подобного шага от США? Необходимо действовать совместно с сирийским правительством и Россией», — указал Унал. По мнению политолога, если турецкому руководству удастся разрешить весь спектр этих проблем, то оно только выиграет, в том числе улучшив свои шансы на следующих выборах.

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 29 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров назвал одну из тем встречи российского и турецкого президентов — они обсудят выполнение договоренностей о борьбе с террористами в Идлибской зоне деэскалации. Министр подчеркнул, что обязательство выполняется медленно со стороны Турции.

При этом сообщалось, что российская сторона поставила Анкаре условие, требующее вывода войск с территории Сирии. Издание Al Monitor отмечало, что Эрдоган оказался перед нелегким выбором, так как вывод армии из Сирии подорвет позиции страны в регионе. По данным издания, 11 сентября Анкара в результате взрыва бомбы в Идлибе потеряла троих солдат.