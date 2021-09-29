Украина сорвала программу по замене советских внедорожников

Программу замены советских внедорожников УАЗ в украинской армии могут отменить из-за цены

Программу «Сайгак», которая предполагала замену советских внедорожников УАЗ-469 в украинской армии, могут отменить из-за цены. О срыве программы написал заместитель министра обороны Украины Александр Носов на своей странице в Facebook.

Представитель оборонного ведомства напомнил о своих недавних высказываниях, где он утверждал, что машины шифра «Сайгак» не будет. «Тем самым дал понять разработчикам, чтобы они не тратились на то, что не нужно», — заявил заместитель министра.

По словам Носова, требования программы не соответствуют современным реалиям. Чиновники пытались приспособить тактико-техническое задание УАЗ-469 к современным машинам, подчеркнул он.

Заместитель министра напомнил, что адаптация машин к военным нуждам обойдется в 30-процентную прибавку к официальной стоимости автомобилей. Также он выразил мнение, что такая адаптация навредит конструкции автомобилей.

В конкурсе Министерства обороны Украины по замене советского внедорожника принимали участие пять частных компаний. До 1 сентября претенденты должны были передать опытные образцы машин для испытаний.

В августе компания «Украинская бронетехника» представила свой вариант замены УАЗ-469. Машина представляла собой подготовленную версию пикапа Toyota Hilux. Внедорожник получил усиленную ходовую часть и дополнительную защиту кузова.