Снежный циклон обрушился на российский город

На Анадырь 30 сентября обрушился снежный циклон. В городе остановилась работа общественного транспорта из-за сильной метели. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Из-за непогоды у школьников второй смены отменили занятия. Международный аэропорт имени Рытхэу не может принимать рейсы в связи с сильным ветром, порывы которого достигают 25 метров в секунду.

Управление МЧС по Чукотке объявило штормовое предупреждение в регионе.

Ранее из-за снегопада в другом российском городе — Кемерове — нарушилась работа общественного транспорта. Также в связи с непогодой пострадали деревья и электросети, произошло несколько автомобильных аварий и образовались пробки на дорогах.