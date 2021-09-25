Москвичам назвали сроки прихода подобия бабьего лета

Солнечный период и подобие бабьего лета придут в Москву в конце сентября. Такие сроки назвала заведующая Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, с воскресенья, 26 сентября, и в начале следующей недели в столице еще будут дожди из-за атлантического циклона, который образовался над Балтикой и пройдет над столицей. Ночью ожидается плюс 8-10 градусов, днем — 9-10 градусов. Прекращение осадков ожидается во вторник, однако без прихода особого тепла.

«Мы ожидаем в самом конце сентября период солнечной сухой, но прохладной погоды, подобие бабьего лета», — сказала синоптик. Она добавила, что новость о самой холодной за последние 100 лет зиме — фейк, так как такие прогнозы делать пока невозможно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах европейской части страны ожидаются заморозки и снег. По его словам, минус восемь градусов ожидается в Челябинской области и Башкирии, в Свердловской и Курганской областях — до пяти градусов мороза. При этом заморозки уже захватили Урал, Красноярский край, Магаданскую область и Чукотку, на этих территориях ночная температура ниже нуля, отметил Вильфанд.