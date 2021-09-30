Рассекречены документы о подвиге подольских курсантов

В годовщину начала Битвы за Москву Министерство обороны рассекретило архивные документы, рассказывающие об обороне курсантов под Малоярославцем. Соответствующий мультимедийный раздел «Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов» появился на сайте ведомства.

Проект рассказывает о мужестве и героизме курсантов. Как следует из опубликованных материалов, за время боевых действий они уничтожили около 40 гитлеровских танков и бронетранспортеров, до 400 человек немецкой пехоты и несколько десятков броне- и автомашин.

В частности, отмечается подвиг командир орудия курсанта Юрия Добрынина, который, находясь под сильным минометным и пулеметным огнем, подбил шесть танков и две бронемашины противника. Рассказывается и о стойкости курсанта Виктора Лакутина, представленного к награждению медалью «За боевые заслуги». «С группой курсантов всю ночь сдерживал высоту у села Ильинское и неоднократно отбрасывал роту противника, пытавшегося овладеть мостом. При подходе подкрепления, противник был отброшен за высоту», — говорится в публикации.

В июле Минобороны рассекретило документы о Киевской оборонительной операции.

