Пеле пройдет курс химиотерапии

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле выписан из клиники в Сан-Паулу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
Теперь бывшему игроку сборной Бразилии предстоит пройти курс химиотерапии после проеденной 4 сентября операции по удалению опухоли в кишечнике. Состояние 80-летнего спортсмена медики оценивают как стабильное.
23 сентября дочь игрока Келли Насименту опубликовала
видео с поющим Пеле. Футболист в больничной палате вместе с дуэтом из гитариста и вокалистки исполнил гимн «Сантоса».
Пеле был госпитализирован после планового обследования в конце августа. Бразилец — единственный игрок в истории, трижды побеждавший на чемпионате мира. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим игроком столетия.