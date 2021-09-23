Появилось видео с поющим в больнице Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле спел в больничной палате. Ролик появился в Instagram его дочери Келли Насименту.

На видео дуэт гитариста и певицы вместе с бывшим спортсменом исполняют гимн футбольного клуба «Сантос». 80-летний Пеле поет, сидя в кресле, и активно жестикулирует.

18 сентября Насименту рассказала о состоянии отца. Она отметила, что бывший игрок восстанавливается, его состояние в норме. Дочь Пеле подчеркнула, что в его возрасте после операций здоровье часто ухудшается.

Ранее в тот же день сообщалось, что Пеле снова попал в реанимацию в госпитале Сан-Паулу. В начале сентября ему провели операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Бразилец — единственный футболист в истории, трижды побеждавший на мундиале. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим игроком столетия.