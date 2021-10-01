Названо важнейшее для мира последствие распада СССР

Одно из важнейших последствий распада СССР, приведшее к трансформации мирового порядка — исчезновение социалистического лагеря. Об этом в рамках спецпроекта, приуроченного к 30-й годовщине распада Советского Союза, «Ленте.ру» рассказал философ и социолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Филиппов.

Он охарактеризовал этот процесс как исчезновение внешней империи, ключевой стержневой идеи политико-идеологического универсализма, с которым СССР выступал как с предложением для всего мира.

«Это позволяло ему тратить огромные ресурсы не только на экономическое, политическое, но и идеологическое присутствие повсюду. Если нужно было получить доступ к рудникам где-нибудь в Африке — то в распоряжении, помимо военной техники, было еще всепобеждающее учение марксизма-ленинизма, теория мировой социалистической системы, специальные идеологические институты, которые готовили кадры для вооруженной или, наоборот, мирной борьбы. Они были мобилизованы и готовы на все по зову партии», — пояснил Филиппов.

По его мнению, исчезновение СССР надо рассматривать именно как большой процесс, который можно назвать крахом мирового марксистско-ленинского социализма.

«Именно это процесс огромной важности, потому что именно тогда схлопнулось и исчезло навсегда очень многое. Никаких сопоставимых идей, никакой сопоставимой мобилизующей силы совершать такие мировые экспансии, как СССР, у России нет. И предположить, что они появятся, невозможно», — резюмировал Филиппов.

Ранее философ и социолог Александр Филиппов в беседе с «Лентой.ру» назвал причины кризиса Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).