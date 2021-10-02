Назван новый клуб в карьере Игнашевича

Российский тренер и бывший игрок сборной России Сергей Игнашевич станет новым тренером калининградской «Балтики». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ожидается, что соглашение между клубом и 42-летним специалистом будет подписано в понедельник. На посту главного тренера «Балтики» Игнашевич сменит Евгения Калешина. Последний подал в отставку после того, как его команда уступила «Текстильщику» в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игнашевич назывался в числе кандидатов на пост главного тренера калининградского клуба. Экс-защитник ЦСКА ранее тренировал московское «Торпедо». В марте контракт со специалистом был расторгнут на фоне неудачного старта сезона в ФНЛ.

Игнашевич начал тренерскую карьеру в июле 2018-го. Тогда он вошел в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

Игнашевич известен по выступлениям за «Локомотив» и «ЦСКА». На его счету 126 матчей в составе сборной России. Вместе с командой он становился бронзовым призером Евро-2008.