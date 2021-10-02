Росстат: россияне употребляют сахар в четыре раза больше нормы

Среднестатистический россиянин съел в 2020 году 31 килограмм сахара, что в четыре раза больше нормы, рекомендованной Минздравом. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РИА Новости.

В пересчете на чистый сахар в эту статистику входит употребление кондитерских изделий, таких как конфеты, варенья, мед и другие, причем учитывается только домашнее питание, не включая общепит.

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Отмечается, что в требованиях Минздрава по здоровому питанию в год человек может съедать в среднем восемь килограммов сахара. Россияне же потребили 16,2 килограмма в чистом виде, 5,6 килограмма в пересчете на сахар конфет и шоколада, 4,4 килограмма других кондитерских изделий, 2,2 килограмма сахара из варенья, джемов и повидла, 1 килограмм — из меда.

Лидером среди регионов-сладкоежек стала Ингушетия, в среднем за год местные жители употребляют 66,7 килограмма продукта, на втором месте Дагестан — 47,5 килограмма. Отмечается, что потребление находится примерно на одном уровне в течение последнего десятилетия.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала россиянам признаки испортившегося варенья. Она предупредила, что неправильно заготовленные ягоды и фрукты под вздутой крышкой употреблять опасно для здоровья.

