Раскрыта опасность переизбытка сахара в крови

Член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин раскрыл опасность переизбытка сахара в организме. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам кардиолога, это вызывает загущение крови, которое приводит к задержке газообмена и нарушению питания клеток. «Оно также приводит и к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией», — отметил Кондрахин. Он пояснил, что эти состояния характеризуются покалыванием и жжением в конечностях.

Кардиолог предупредил, что переизбыток сахара также приводит к атеросклерозу, инсульту и инфаркту. В связи с этим диетолог Светлана Титова порекомендовала тщательно следить за рационом и заявила, что в покупных продуктах содержится много сахара, особенно в йогуртах, выпечке, напитках и полуфабрикатах. Она сказала, что дешевый сахар быстрее повышает уровень глюкозы в крови по сравнению с натуральными подсластителями.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что переизбыток сахара и трансжиров в организме приводит к воспалениям и болезни Альцгеймера. Специалист пояснила, что излишнее количество этих элементов влияет на усугубление хронических воспалительных процессов и повышает риск возрастного ухудшения памяти.

