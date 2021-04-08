Россия
 
Последние новости
Пять стран Запада заявили о росте военной деятельности России рядом с Украиной
В российском городе 12 кошек «арестовали» за долги хозяйки
В российском городе 12 кошек «арестовали» за долги хозяйки
Педиатр назвал причины рака у подростков
Кравчук собрался стрелять по «спрыгивающим возле его дома с российскими флагами»
Пособия по безработице начали платить по-новому
Число банкротств среди россиян выросло почти в два раза
В «Векторе» рассказали о заражении COVID-19 после вакцинации
Стало известно о возможной высылке российских дипломатов из США
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетолог назвала последствия переизбытка сахара в организме

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Переизбыток сахара и трансжиров в организме приводит к воспалениям и болезни Альцгеймера. Такие последствия в беседе с РИА Новости назвала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Специалист пояснила, что излишнее количество этих элементов влияет на усугубление хронических воспалительных процессов и повышает риск возрастного ухудшения памяти. Чтобы избежать этого, врач посоветовала правильно питаться.

«Свежие сезонные ягоды, фрукты — источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера. Полиненасыщенные жирные кислоты в составе жирных сортов рыбы, орехов могут снизить риск развития когнитивного дефицита», — рассказала Стародубова.

Ранее диетолог Ольга Кузнецова посоветовала есть груши весной. По ее словам, в этом фрукте много железа, недостаточное потребление которого приводит к атрофическому гастриту и миокардиопатии, снижает тонус скелетных мышц и повышает утомляемость. Также полезен и гранат, богатый витаминами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диетологи рассказали о необходимых весной фруктах
Российский диетолог назвала допустимые объемы сладкого
Российский диетолог раскрыла особенности интервального голодания