Россиянам назвали признаки испортившегося варенья

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала россиянам признаки испортившегося варенья. Она предупредила в беседе с радио Sputnik, что неправильно заготовленные ягоды и фрукты под вздутой крышкой употреблять опасно для здоровья.

Специалист отметила, что самый скоропортящийся продукт — это пятиминутка, поскольку оно мало подвергается термической обработке. Она объяснила, что срок хранения зависит от количества сахара — чем его больше, тем дольше, и влаги — в этом случае наоборот.

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Соломатина добавила, что важно полноценно проварить фрукты или ягоды и закрыть их металлической, а не пластиковой крышкой, потом хранить в прохладном месте, чтобы внутри не развивались патогены. Идеально — в холодильнике или в погребе. При правильных условиях хранения варенье может простоять несколько лет, но при появлении даже небольшого пятнышка плесени внутри всю банку нужно выкинуть.

Диетолог предупредила, что термическая обработка уже не поможет, поскольку внутрь выделился афлатоксин, вырабатываемый плесневыми грибами. Он дает нагрузку на печень и иммунную систему, и если организм ослаблен, могут быть симптомы видимого отравления.

Также нельзя есть варенье, если его крышка вздулась, это может говорить о наличии смертельно опасного ботулотоксина — яда, который вызывает тяжелое поражение нервной системы. «Тогда опасные бактерии, вырабатывающие ботулотоксин, которые живут в земле, попадают в банку. Если банку герметично закрывают, они там прекрасно развиваются в безвоздушном пространстве, и все может закончиться летальным исходом», — заключила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал россиянам старше 60 лет отказаться от сахара, поскольку этот продукт может быть опасным для пожилых людей. Кроме того, нужно отказаться от варенья и меда. Специалист рекомендовал исключить из рациона подсолнечное масло, а также красное мясо — свинина, говядина и баранина, белый хлеб, нарезные батоны, картофель, рис.

