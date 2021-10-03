Арина Аверина рассказала об извинениях Винер-Усмановой

Арина Аверина рассказала, что Винер-Усманова извинилась за слова о «мокрых курицах»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова извинилась перед сестрами Диной и Ариной Авериными. Об этом последняя рассказала РИА Новости.

Спортсменка заявила, что специалист признала свою неправоту, назвав россиянок «мокрыми курицами». При этом Аверина подчеркнула, что Винер-Усманова поддержала их с сестрой после Олимпиады в Токио, а также смогла привести гимнасток в чувство.

1 сентября Винер-Усманова рассказала о жестком разговоре с сестрами Авериными, в котором она назвала спортсменок «мокрыми курицами». Так специалист пыталась убедить гимнасток не завершать карьеру.

Сестры Аверины задумывались об уходе из спорта после Олимпиады в Токио. В личном многоборье Дина завоевала серебро, а Арина осталась без медали. Российская сторона подала несколько протестов на работу судей, которые не были удовлетворены.

