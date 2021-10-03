Девушка-боец MMA снялась в бикини и объяснила «слишком сексуальное фото»

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Би Нгуйен снялась в белом бикини. Фото доступно в Instagram-аккаунте спортсменки.

Американка вьетнамского происхождения сопроводила фотографию в купальнике текстом о важности принятия собственной внешности. «"Я набрала вес и выгляжу иначе", "это слишком для Instagram", "может, это слишком сексуальное фото?". Все этим мысли роились в моей голове перед публикацией этого фото. И потом я поняла: мне скоро исполнится 32 года, но я только учусь принимать себя. Любоваться своим телом в разные периоды — в ходе тренировочного лагеря, или на отпуске», — объясняет спортсменка.

За первые четыре часа после публикации пост набрал более 15 тысяч лайков. В комментариях пользователи восхищаются фигурой Нгуйен.

Нгуйен известна по выступлениям в One Championship. В рамках промоушена она одержала две победы и трижды уступила. Всего в MMA на счету американки шесть побед при семи поражениях.