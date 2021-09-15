Девушка-боец MMA снялась в закрытом купальнике и поразила фанатов декольте

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович опубликовала фото в закрытом купальнике. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Американка предстала перед подписчиками в слитом купальнике с глубоким декольте. Это поразило фанатов Остович: многие оставляли восхищенные комментарии под фото. За 18 часов с момента публикации пост набрал более 50 тысяч лайков.

Остович — боец промоушена Bare Knuckle FC. Она успешно дебютировала в боксе на голых кулаках в июле. Тогда она оказалась сильнее соотечественницы Пэйдж Ванзант и взяла у последней реванш за поражение в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Остович покинула UFC в декабре 2020-го после трех поражений подряд. До попадания в промоушен она дралась под эгидой Invicta FC. Всего на счету Остович четыре победы при шести поражениях в MMA.