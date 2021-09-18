Девушка-боец UFC снялась в мини-шортах

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джессика Ай опубликовала откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

35-летняя американка, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), снялась в мини-шортах. За 12 часов публикация набрала более восьми тысяч лайков.

В феврале американка призналась, что завела аккаунт на платформе OnlyFans. При этом Ай подчеркнула, что не ставит целью продажу интимных фото. Спортсменка отметила, что стремится оптимизировать отношения с фанатами.

Ай не выигрывала с декабря 2019-го. Свои последние два поединка в UFC она проиграла. В июне 2019-го американка дралась за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Тогда она уступила обладательнице пояса Валентине Шевченко.

До перехода в UFC Ай выступала в Bellator и NAAFS. Всего на счету американской спортсменки 15 побед при десяти поражениях в MMA. Один поединок с участием Ай был признан несостоявшимся.