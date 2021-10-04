Россиян предупредили о возможном подорожании жилья без прописки

Специалисты по недвижимости оценили возможное изменение цен на апартаменты по договорам долевого строительства (ДДУ) при введении НДС на услуги девелоперов. С указанной инициативой ранее выступил Минфин в рамках формирования бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024-го, пишут «Известия» со ссылкой на риелторов компании «Этажи» и других участников рынка первичной недвижимости.
Предложение Минфина, по мнению экспертов, направлено на создание дополнительных трудностей для застройщиков с целью переориентации их на строительство жилья с закрепленным, в отличие от апартаментов, правовым статусом. Отмена освобождения от НДС услуг застройщика на подобных объектах, введенного в 2010 году по договорам ДДУ, приведет к подорожанию недвижимости без прописки на 2-3 процента, предупредили специалисты компании «Этажи».
«Ожидать, что апартаменты выровняются в цене с аналогичными жилыми помещениями, в существующих реалиях не стоит», — отметил глава центра новостроек компании Сергей Зайцев, пояснив, что рост цен будет подогреваться повышенными издержками на создание социальной инфраструктуры домов с апартаментами.
Президент ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что инициатива Минфина противоречит идее приравнивания апартаментов к жилью. «Скорее всего, застройщики будут отказываться от приобретения части площадок под проекты с апартаментами из-за того, что финансовая модель с учетом серьезного увеличения налоговой нагрузки на проект станет просто нерабочей», — подчеркнул эксперт. Сокращение объемов строительства апартаментов в свою очередь может усугубить дефицит предложения на жилищном рынке, добавил Ручьев.
В Минфине «Известиям» не прокомментировали предполагаемый эффект от внедрения инициативы в строительстве и продаже апартаментов, а также сроки ее принятия.
Ранее риелторы зафиксировали рост спроса на маленькие объекты недвижимости в Москве. Впервые в столице выставили на продажу микроапартаменты площадью менее десяти квадратных метров. Появление предложения подобных студий подталкивает растущий интерес к компактному жилью из-за роста цен на квартиры, считают специалисты компании Est-a-Tet.