Духовное управление мусульман Казахстана одобрило отечественную вакцину

Разработанная Научно-исследовательским институтом (НИИ) проблем биологической безопасности Казахстана вакцина от коронавирусной инфекции «QazVac» прошла проверку на халяльность. Об этом сообщается на сайте НИИ.

Представители Духовного управления мусульман Казахстана одобрили отечественный препарат после посещения фармацевтического завода OtarBioPharm, где производится вакцина, и тщательной проверки ее компонентов.

В результате лабораторных исследований было установлено, что в составе препарата нет компонентов животного происхождения, поэтому духовенство выдало производителям вакцины сертификат «Халяль», что позволит использовать препарат для вакцинации мусульман.

Помимо «QazVac» в Казахстане используется российский "Спутник V" и китайский препарат Sinopharm. Кампания по иммунизации от коронавируса началась в Казахстане 1 февраля. В конце июня вакцинация стала обязательной для всех граждан, не имеющих медицинских противопоказаний.

В августе сообщалось о том, что Министерство здравоохранения Казахстана разрешило прививать от коронавируса детей старше 12 лет американской вакциной Pfizer. Как отметила ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева, в настоящее время в стране складывается критическая ситуация с заболеваемостью детей, а потому власти планируют привить не менее 80 процентов граждан старше 12 лет.