На Украине пригрозили конфликтом с Грузией из-за ареста Саакашвили

На Украине пригрозили Тбилиси конфликтом из-за ареста бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Экс-депутат Верховной Рады Валерия Заружко в эфире телеканала «Украина 24» напомнила, что это не внутренний вопрос, он может привести к напряженности между странами и с Европейским союзом (ЕС), передает РИА Новости.

«Он задержан на территории другого государства, плюс он относится к топ-эшелону чиновников. Это все-таки ставит Украину в достаточно неудобное положение, потому что здесь придется реагировать совершенно иначе, чем если бы он был рядовой гражданин», — указала бывший парламентарий.

Заружко подчеркнула, что в случае возникновения конфликта между Грузией, Киевом и Брюсселем выбраться из него будет сложно. Экс-депутат порекомендовала МИД Украины действовать дипломатично и тщательно подготовиться к переговорам, чтобы снизить градус напряжений.

Ранее лидер оппозиционной партии «Закон и справедливость» и создатель движения за возвращение Саакашвили на родину Тако Чарквиани объявила сбор подписей за освобождение бывшего грузинского лидера. По ее словам, подобное мероприятие позволит доказать, что сторонников экс-президента «гораздо больше, чем это могут представить в правительстве».

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политик приехал в страну после восьми лет эмиграции. Он вернулся в Грузию с Украины, чтобы участвовать в протестных акциях после выборов, которые должны состояться 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев займется вопросом его возвращения как гражданина страны.

