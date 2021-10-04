Погиб автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс

Шведский автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс (Lars Vilks) и двое охранявших его полицейских погибли в воскресенье, 3 октября, в результате столкновения грузовика с их автомобилем на юге страны. Художнику было 75 лет. Об этом сообщает телеканал CVT.

Инцидент произошел на магистрали Е4 недалеко от населенного пункта Маркарюд провинции Крунуберг. Оба автомобиля загорелись при столкновении, серьезные травмы также получил водитель грузовика, его допросили в больнице. Подробности аварий пока не известны.

Ларс Вилкс — автор эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда. Рисунок был напечатан в шведской газете Nerikes Allehanda в ноябре 2007 года. Публикация спровоцировала возмущение мусульман во многих странах мира. С тех пор карикатурист жил под охраной полиции, получив несколько смертельных угроз.