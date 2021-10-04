Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел (МИД).

В ведомстве сообщили, что соответствующую ноту вручили Временному поверенному в делах Республики Северной Македонии в РФ Оливере Чаушевской-Димовской. Отмечается, что это решение стало ответной мерой на «ничем не обоснованное» признание российского дипломата в Скопье персоной нон грата.

17 августа стало известно, что власти Северной Македонии вышлют еще одного российского дипломата из страны. Глава МИД страны подчеркнул, что ведомство предпримет меры для защиты своей национальной безопасности, а также безопасности союзников в альянсе, к которому принадлежит республика.

18 мая сообщалось о высылке другого российского дипломата из Северной Македонии. Ему дали неделю, чтобы покинуть республику. Решение северомакедонских властей осудили в Совете Федерации. Тогда Чаушевской-Димовской также вручили ноту об объявлении сотрудника посольства республики в Москве персоной нон грата.