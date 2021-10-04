Отвергнуты обвинения в несоблюдении Россией договора о ядерных испытаниях

Глава ОДВЗЯИ не согласился с обвинением в нарушении Россией договора о ядерных испытаниях

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд отверг обвинения в адрес России о несоблюдении договора. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Государственный департамент США в прошлом году подготовил доклад, где выдвинул предположения, что Москва нарушает положения сделки. Глава организации не согласился с обвинением и подчеркнул, что не существует никаких свидетельств, подтверждающих эти нарушения.

Россия подписала ДВЗЯИ в сентябре 1996-го. Договор ратифицирован 36 странами. Он вступит в силу через 180 дней после подписания всеми 44 государствами, имеющими атомное оружие или потенциально способными его создать. Ряд государств, в том числе США и Китай до сих пор его не ратифицировали.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты возобновляют поддержку договора ДВЗЯИ. Американская администрация планирует добиваться его вступления в силу.