Россия опровергла обвинения США в нарушении договора по ядерным испытаниям. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в разговоре с ТАСС.
«Никаких мероприятий, которые включали бы элементы отклонения от нашего обязательства <...>, мы не предпринимали», — подчеркнул он. Рябков призвал Вашингтон не распространять дезинформацию. Он также заявил, что США не следует «скользить взглядом по поверхности наших предложений» и согласиться на переговоры по ограничению размещения оружия в космосе.
Ранее глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд рассказал, что Россия провела испытание ракеты, которая может сбивать спутники с орбиты. Он указал, что подобные маневры могут создать опасную ситуацию в космосе.
В сентябре 2019-го глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе. По его словам, Вашингтон отвергает все предложения создать универсальный мораторий на размещение оружия в космическом пространстве.
Пентагон запланировал в 2023 году испытать на околоземной орбите нейтронное оружие, предназначенное для перехвата баллистических ракет. Пучковое оружие BEAR (Beam Experiments Aboard a Rocket) было успешно испытано в космосе еще в 1989 году, а к настоящему времени решена задача уменьшения габаритов установки.